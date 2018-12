 Rückversicherer: Münchener Rück übernimmt neuen Baywa-Solarpark in Spanien

MünchenDie Münchener Rück übernimmt einen von Agrarhandels-Konzern Baywa errichteten Solarpark im Süden Spaniens. Das vor kurzem fertiggestellte Photovoltaik-Kraftwerk mit dem Namen „Don Rodrigo“ in der Nähe von Sevilla sei das erste in Europa, in dem Strom aus erneuerbaren Energien ohne finanzielle Förderung erzeugt werde, erklärte die Baywa am Freitag in München. „Damit treten wir in eine neue Phase der Energiewende ein, in der Solarstrom günstiger produziert werden kann als konventioneller Strom“, erklärte Baywa-Vorstand Matthias Taft. Der Konzern betätigt sich mit der Tochter Bayware. unter anderem als Projektentwickler für Solarkraftwerke.