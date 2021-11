Rückversicherer: Munich Re bleibt trotz Stürmen und Corona bei Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro

Die weltgrößten Rückversicherer zeigen sich trotz der hohen Belastungen durch Naturkatastrophen, Cyberangriffe und die Pandemie in diesem Jahr krisenresistent. Als letzter der drei großen Anbieter bestätigte die Munich Re am Dienstagmorgen mit ihren endgültigen Zahlen für das dritte Quartal den Trend, der sich in den Tagen zuvor bereits in den Ergebnissen der Wettbewerber Swiss Re und Hannover Rück gezeigt hatte.