Rückversicherer: Munich Re geht mit höherem Gewinnziel ins Jahr 2018

MünchenDie Munich Re nimmt sich für das laufende Jahr etwas mehr Gewinn vor als für 2017 Der Überschuss des weltgrößten Rückversicherers soll zwischen 2,1 Milliarden und 2,5 Milliarden Euro liegen, sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Donnerstag in München. „Ergo setzt das Strategieprogramm Schritt für Schritt mit Erfolg um, und in der Rückversicherung erhalten unsere Wachstumsinitiativen zusätzlichen Rückenwind durch anziehende Preise." Ins vergangene Jahr war die Münchener Rück mit einem Ziel von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro gegangen, ehe die Hurrikan-Serie in den USA die Pläne hinwegfegte.