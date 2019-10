Rückversicherer: Munich Re investiert 250 Millionen Dollar in Insurtech Next

Die Munich Re war über ihre Start-up-Investment-Tochter Munich Re Ventures bereits früh bei Next Insurance eingestiegen. Zudem fungiert der Konzern als Rückversicherer des Start-ups, das in 21 US-Bundesstaaten eine Vollversicherungs-Lizenz hat und in allen mit Ausnahme von New York über eine Vertriebslizenz verfügt. Insgesamt haben Startup-Investoren 381 Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt.