Rückversicherer Munich Re zählt weniger Tote bei Naturkatastrophen

Auffällig ist nach Einschätzung der Munich Re die Entwicklung in Japan. „Dort hatten wir im zweiten Jahr hintereinander Rekordschäden durch Taifune“, sagte Rauch. Dort seien in manchen Gebieten während des Taifuns Hagibis innerhalb von 24 Stunden mehr als 1000 Milliliter Regen gefallen. „Das ist mehr als der durchschnittliche Niederschlag eines ganzen Jahres in Deutschland.“ Hagibis war mit Schäden von 17 Milliarden Dollar auch die teuerste Naturkatastrophe des vergangenen Jahres.