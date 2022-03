Rückversicherer Munich Re zieht sich aus Russland-Geschäft zurück

Goldman Sachs

Die US-Investmentbank Goldman Sachs stellt ihre Geschäfte in Russland vollständig ein. Sie war damit am 10. März die erste große Wall-Street-Bank, die diesen Schritt nach der russischen Invasion in die Ukraine vollzieht. Zuvor hatte der Finanzdienstleister Citigroup erklärt, er werde mit der Abwicklung des Russland-Geschäfts beginnen. Dieser Prozess dürfte jedoch länger dauern, da die Citigroup in Russland auch Privat- und Geschäftskunden bedient.

Wie andere Banken der Wall Street ist Goldman Sachs in Russland seit einigen Jahren im Bereich des Investmentbankings tätig. Die Bank erklärte am 10. März, dass in dem Land Kredite im Umfang von etwa 650 Millionen Dollar ausstehen.

Bild: REUTERS