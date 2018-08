Rückversicherer: Neue Bilanzregeln belasten Swiss Re – Lebensversicherungssparte soll an die Börse gehen

Der Schweizer Konzern kündigte außerdem an, für das Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Großbritannien einen Börsengang zu prüfen. Dabei könnten Teile der Sparte ReAssure im kommenden Jahr am Kapitalmarkt platziert werden, um Geld für weiteres Wachstum in diesem Segment ins Haus zu holen. Die Swiss Re wolle aber auf jeden Fall bedeutender Investor bei ReAssure bleiben, hieß es. „Wir denken, das ist ein britisches Geschäft mit Vermögenswerten in Pfund und den Möglichkeiten zur Geldschöpfung in Großbritannien“, sagte Finanzchef John Dacey am Freitag. Angesichts der „starken Dividendenfähigkeit“ sehe der Konzern dort auch entsprechendes Interesse von Investorenseite.