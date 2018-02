Rückversicherer: Softbank-Einstieg? Warum sich Swiss Re einen starken Partner wünscht

Und genau hier könnte der Einstieg von Softbank eine Chance bieten: Softbank-Chef Son verfolgt eigenen Angaben zufolge eine langfristige Investitionspolitik. Sein Fonds will in Firmen investieren, die es auch in 300 Jahren noch geben wird. Zwar wollte Mumenthaler nicht auf Details eingehen. Aber die Swiss Re setze auf Wachstumsmärkte und wolle dabei das Geschäft mit der Auswertung von Daten ausbauen und in neue Technologielösungen investieren. „Jetzt können Sie sich Softbank anschauen“, sagte Mumenthaler. Der Konzern sei ein Schwergewicht in Wachstumsmärkten und investiere in Technologiefirmen auf der ganzen Welt. „Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen.“