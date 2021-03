Rückversicherer: Studie von Swiss Re: 300 Milliarden Dollar Katastrophenschäden pro Jahr möglich

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hält angesichts einer Häufung von weniger folgenschweren Schadenereignissen Versicherungsschäden in bislang nicht gekannter Größenordnung für wahrscheinlich. Die Trends zeigen sowohl bei verheerenden Naturkatastrophen wie beispielsweise Wirbelstürmen als auch weniger schweren Unglücken seit 1970 nach oben, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Konzerns aus Zürich.