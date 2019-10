Rückversicherer: Swiss-Re-Aktionäre bekommen wegen teurer Katastrophen weniger Geld

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re will wegen hoher Zahlungen für Katastrophenschäden und dem im Sommer abgeblasenen Börsengang der Sparte Re Assure weniger Geld an seine Aktionäre auszahlen als in Aussicht gestellt. Angesichts des hohen Kapitaleinsatzes werde der Aktienrückkauf nach einer ersten Rückkauftranche beendet, teilte der Konzern aus Zürich am Donnerstag mit.