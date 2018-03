Rückversicherer : Swiss Re erhöht Dividende – Keine Kapitalerhöhung für Softbank

An die Aktionäre will Swiss Re eine 0,15 Franken höhere Dividende von fünf Franken je Aktie ausschütten, obwohl der Gewinn im vergangenen Jahr wegen Milliardenzahlungen für Naturkatastrophen auf 331 Millionen Dollar einbrach. 2016 hatten unter dem Strich noch 3,6 Milliarden Dollar gestanden. Zudem will der Konzern erneut ein Aktienrückkauf-Programm auflegen – das vierte in Folge – und so bis zu eine Milliarde Franken an die Aktionäre zurückzahlen.