Rückversicherer: Swiss-Re-Präsident Ermotti mit nur 79,2 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt

Ermotti sagte am Mittwoch in einer im Internet übertragenen Videokonferenz im Anschluss an die Generalversammlung, der Konzern lege besonderen Wert auf die Erhöhung des Frauenanteils im Verwaltungsrat. Er erklärte aber auch, dass neben der Vielfalt „Fähigkeiten und Erfahrung“ wichtig für ein Verwaltungsratsmandat seien und dass ISS versuche, mit seiner Empfehlung Schlagzeilen zu machen.