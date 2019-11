Rückversicherer: Swiss Re prüft Einstieg bei Versicherer China Pacific

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re erwägt eine Beteiligung an der China Pacific Insurance (Group) Co. (CIPC). „Swiss Re bestätigt, dass eine potenzielle Investition im Rahmen einer Platzierung von CPIC-Wertpapiere geprüft wird“, erklärte der Konzern aus Zürich am Mittwoch. Es wurde keine definitive Vereinbarung getroffen, hieß es weiter. Offen blieb, was sich Swiss Re von einer Beteiligung verspricht.