Rückversicherer: Swiss Re schreibt im ersten Quartal rote Zahlen

Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und Naturkatastrophen kommen den Schweizer Rückversicherer Swiss Re teuer zu stehen. Im ersten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 248 Millionen Dollar, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. In der entsprechenden Vorjahresperiode war es noch ein Gewinn von 333 Millionen Dollar.