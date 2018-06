Rückversicherer: Swiss Re steigt bei Lebensversicherer in Kenia ein

Swiss Re, der zweitgrößte Rückversicherer der Welt, forciert seit einiger Zeit das Erstversicherungsgeschäft. Beispielsweise bietet der Konzern großen Kunden maßgeschneidert Versicherungslösungen an. In Kenia ist Swiss Re bereits am Versicherer Apollo Investments beteiligt, der auch in den Nachbarländern Uganda und Tansania tätig ist.