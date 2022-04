Rückversicherer: Swiss Re will Rückversicherung für Naturkatastrophen ausbauen

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re will in seiner größten Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter wachsen und setzt dabei auch auf den Ausbau der Versicherung von Naturkatastrophenschäden. Auf Konzernstufe wird im Jahr 2024 eine Eigenkapitalverzinsung (ROE) von 14 Prozent angepeilt, bekräftigte das Unternehmen aus Zürich am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung.