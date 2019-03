Rückversicherer: Versicherer kommen für viele Kosten des Boeing-Absturzes auf

Der deutsche Versicherungskonzern Talanx erwartet Belastungen in einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. „Insgesamt wird es Boeing knapp auf die Großschadenliste schaffen“, sagte Talanx-Vorstandschef Torsten Leue am Montag in Hannover. Als Großschäden bezeichnen Versicherer Schäden von mehr als zehn Millionen Euro.