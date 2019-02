 Rückversicherung: Munich Re verbucht wieder Milliardengewinne und hebt Dividende an

MünchenDie Münchener Rück ist nach dem Katastrophen-Jahr 2017 wieder in der Spur. Der weltgrößte Rückversicherer erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von knapp 2,3 (2017: 0,4) Milliarden Euro, wie die Münchener Rück am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis lag damit aber am unteren Rand der eigenen Erwartungen, die bis zu 2,5 Milliarden Euro reichten. Im vierten Quartal verfehlte die Münchener Rück unter anderem wegen der Waldbrände in Kalifornien die Analystenerwartungen leicht.