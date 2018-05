Russische Geldwäsche: Dänischer Ruf steht wegen Danske-Skandal auf dem Spiel

Bei Danske Bank A/S bestand „die Kultur darin, Probleme auf einer niedrigeren Ebene zu lösen, anstatt Personen weiter oben auf sie aufmerksam zu machen“, sagte Jesper Berg, der Generaldirektor der Finanzaufsichtsbehörde in Kopenhagen, am Freitag gegenüber Bloomberg News in einem Interview in seinem Büro.