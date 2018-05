Russisches Geldhaus: Sberbank entlässt Analysten nach kritischem Bericht über Gazprom

Die Sberbank-Analysten hatten sich schon 2017 in die Nesseln gesetzt, als sie unter der Überschrift „Wir müssen über Igor reden“ den wachsenden Einfluss von Rosneft-Chef Igor Setschin kritisierten. Der Vertraute von Präsident Wladmir Putin erweitere das Rosneft-Imperium rücksichtslos, was dem Ölkonzern wie dem Investitionsklima in Russland schade. Die Sberbank entschuldigte sich für den Bericht.