Russland: Russische Zentralbank will Frühwarnsystem gegen hohe Firmenschulden vorgehen

Die russische Zentralbank will die Risiken hoher Firmenschulden mit einem Frühwarnsystem begrenzen. „Es sollte systemische Kriterien geben, zum Beispiel ein Verhältnis der Verschuldung der Unternehmen zum Bruttoinlandsprodukt“, sagte die Leiterin der Abteilung Finanzstabilität, Elizabeta Danilowa, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Das solle dazu dienen, „Probleme in großen Unternehmen zu erkennen, die systemische Risiken auslösen können“. Dazu wolle die Zentralbank im kommenden Jahr konkrete Vorschläge erarbeiten.