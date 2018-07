RWE-Eon-Deal: Innogy könnte als Marke erhalten bleiben – trotz Zerschlagung

BerlinDie Marke Innogy könnte einem Zeitungsbericht zufolge auch nach einer Übernahme der RWE-Tochter durch den Energieversorger Eon erhalten bleiben. „Eon erkennt an, dass wir bei Innogy in einigen Bereichen erfolgreicher sind, und will dem Rechnung tragen“, betonte der Innogy-Vorstand unter Führung von Unternehmenschef Uwe Tigges laut der „Westdeutschen Allgemeine Zeitung“ in einem internen Schreiben an die Beschäftigten.