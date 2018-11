RWE-Tochter: Innogys Ökostromgeschäft schwächelt

DüsseldorfDie RWE-Tochter Innogy hat in den ersten neun Monaten wegen Einbußen in der Ökostromsparte und im Vertrieb weniger verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um elf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro geschrumpft, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.