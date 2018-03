RWE-Tochter investiert: Innogy baut Solarkraftwerke in Australien

Innogy hat in Australien zwei Solarprojekte mit einer Kapazität von insgesamt mehr als 460 Megawatt erworben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das entspricht der Leistung eines kleinen konventionellen Kraftwerks. Verkäufer ist der australische Projektentwickler Overland Sun Farming. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Innogy bezifferte das Investitionsvolumen aber mit mehr als 400 Millionen Euro. Noch in diesem Jahr soll der Bau beginnen und im kommenden Jahr sollen die Anlagen in Betrieb gehen.