Sanierer : Balkan-Banker Ulrich Kissing erfüllt schwierige Mission

„Unter Advent hatte ich die vergangenen knapp drei Jahren große Freiheiten“, sagt Kissing, der wöchentlich 70 bis 80 Stunden für Addiko in Wien und in Südosteuropa im Einsatz war. Insbesondere das Team in Bosnien ist dem Banker mit der Fliege ans Herz gewachsen. Zum Ende des Monats wird Kissings den Chefsessel bei der Addiko-Bank an seinen rumänischen Vorstandskollegen Razvan Munteanu abgeben.