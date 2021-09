Sanierungsplan: Deutsche-Bank-CFO rechnet mit 700 Millionen zusätzlichen Kosten

Investmentbanking-Chef Mark Fedorcik sagte letzte Woche, dass sich die Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren im August und in den ersten Septemberwochen nach einem langsamen Start beschleunigt hätten. Es gebe auch „robuste Aktivitäten“ in Teilen der Finanzierungseinheit und in der Beratung bei Transaktionen und Kapitalbeschaffungen, sagte er. Er bestätigte außerdem die frühere Prognose des Unternehmens, dass der Gesamtumsatz seines Geschäftsbereichs in diesem Jahr bei rund 9,3 Milliarden Euro liegen wird.