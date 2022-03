Sanktionen: EU will sieben russische Banken, darunter VTB, von Swift ausschließen

Swift, das seinen Sitz in Belgien hat, erklärte, dass es zwar eine neutrale globale Genossenschaft mit Mitgliedern in 200 Ländern ist, aber dennoch verpflichtet ist, die EU- und belgischen Vorschriften einzuhalten. „Wir arbeiten mit den europäischen Behörden zusammen, um die Einzelheiten der Einrichtungen zu verstehen, die von den neuen Maßnahmen betroffen sein werden“, teilte die Organisation am Wochenende in einer E-Mail mit. „Wir bereiten uns darauf vor, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.“