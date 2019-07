Sanktionen: Exporte nach Russland steigen trotz Sanktionen leicht

Die Europäische Union hatte die Wirtschaftssanktionen gegen Russland zuletzt Ende Juni um weitere sechs Monate verlängert. Grund ist der anhaltende Konflikt in der Ostukraine. Eingeführt wurden die EU-Strafmaßnahmen nach dem Absturz eines malaysischen Flugzeugs mit 298 Menschen an Bord über der Ostukraine im Juli 2014. Es soll nach Angaben von westlichen Ermittlern von prorussischen Separatisten abgeschossen worden sein. Außerdem will die EU durch die Sanktionen für die territoriale Unversehrtheit der Ukraine eintreten. Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim im März 2014 annektiert.