SAP-Rivale: Salesforce übernimmt Tableau für 15,3 Milliarden Dollar

Alle Tableau-Stammaktien werden gegen 1103 Salesforce-Stammaktien eingetauscht, sagten die Unternehmen. Der Transaktionspreis entspricht einem Aufschlag von 42 Prozent auf den Schlusskurs von Tableau am Freitag. Die Salesforce-Aktien gaben im frühen Handel in New York um 4,4 Prozent nach, während Tableau um 34 Prozent zulegte.