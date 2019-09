Satelliten: Ausweichmanöver im All – Elon Musks SpaceX macht Computer-Panne verantwortlich

Esa-Chef Jan Wörner kündigte an, das Thema bei der Ministerratskonferenz im November in Sevilla auf die Tagesordnung zu setzen. „In Zeiten, in denen Megakonstellationen geplant und etabliert werden, werden neue Regelungen notwendig“, betonte Europas Raumfahrtchef. Kollisionen seien nicht nur für die direkt Betroffenen kritisch, sondern könnten weiteren gefährlichen Weltraummüll zur Folge haben.