Schadensersatz Aktionär erwirkt Vermögensarrest bei Ex-Wirecard-Chef Braun

Zur Sicherung der Zwangsvollstreckung wegen der Forderung auf 20.000 Euro Schadenersatz ordnete das OLG „dinglichen Arrest in das gesamte Vermögen des Antragstellers“ an. Der in Untersuchungshaft sitzende Manager könne den anteiligen Vermögensarrest allerdings durch Hinterlegung der geforderten Summe plus Zinsen außer Vollzug setzen.