Schecks für Alle Was die USA aus Direkthilfen in der Pandemie gelernt haben

In Amerika finden viele Menschen in diesen Tagen wieder Schecks in ihren Briefkästen. Um die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von hoher Inflation zu unterstützen, verschicken 17 Bundestaaten Direktentlastungen an die Menschen, die besonders mit den Preisen zu kämpfen haben. Stimulus-Schecks wird dieses Instrument genannt, das während der Coronakrise zu einer der beliebtesten Hilfsmaßnahmen wurde – in seiner Wirkung jedoch sehr umstritten ist. Denn manche Experten sind überzeugt: Das Programm hat die Inflation auf das heutige Niveau von 8,5 Prozent mit angeheizt.