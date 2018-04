Scheich Ahmed bin Jassim Al Thani: Katars Wirtschaftsminister will weiter in Deutschland investieren

In welche deutschen Firmen will Katar denn jetzt investieren?

In Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Wir schauen uns mehrere Möglichkeiten an, wollen unsere Investments diversifizieren. Dafür bieten sich in Deutschland gute Chancen. Deutschland wird eines der Hauptziele für unsere Auslandsinvestitionen bleiben. Im Gegenzug sind 139 deutsche Firmen in Katar präsent und weitere planen zu kommen.