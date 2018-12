 Scheinkonten: Wells Fargo akzeptiert erneute Geldstrafe

New YorkDer Finanzkonzern Wells Fargo hat sich im Skandal um Phantomkonten mit den 50 US-Bundesstaaten auf einen millionenschweren Vergleich geeinigt. Die amerikanische Bank werde 575 Millionen Dollar zur Beilegung des Verfahrens zahlen, teilte das Justizministerium von Iowa am Freitag mit. Das Geschäftsgebaren der Bank hatte Aufsehen erregt: So eröffneten Mitarbeiter Phantomkonten im Namen ihrer Kunden, um interne Ziele zu erfüllen.