Schiffsfinanzierer: Moody‘s hebt den Zeigefinger

Ferner stellt Moody’s fest, dass sich der Anteil der leistungsgestörten Schiffskredite (Non Performing Loans) am gesamten Schiffskreditvolumen weiter erhöht. So sei der Anteil der NPL bei der NordLB in den ersten sechs Monaten um 700 Millionen Euro auf 7,7 Milliarden Euro angestiegen. Das entspreche einer NPL-Quote bei Schiffskrediten von fast 44 Prozent. Im Vergleich zu den skandinavischen Banken – ebenfalls vergleichsweise stark im Geschäft mit Finanzierungen für Reedereien – würden die deutschen Institute eine zwei bis drei Mal so hohe NPL-Quote aufweisen, schreibt Moody’s. Dies hänge wohl mit Kreditvereinbarungen zusammen und damit, dass deutsche Institute überproportional stark in der besonders von der Krise betroffenen Containerschifffahrt engagiert sind.