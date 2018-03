Schlechtwetterfonds : IWF fordert 100 Milliarden von Deutschland für Euro-Rettung

Planungen für einen solchen Schlechtwetterfonds gibt es auch in Europa. Soweit ist der Vorschlag nicht neu. Neu ist aber das Volumen des Hilfstopfs, den der IWF schaffen will: Jedes Land soll im Jahr 0,35 Prozent seiner Wirtschaftsleistung im Jahr einzahlen. Für Deutschland wäre das gut zehn Milliarden Euro. Innerhalb von zehn Jahren müsste die Bundesrepublik also 100 Milliarden Euro für den Topf aufbringen. Außerdem soll die neue Fiskalkapazität im Notfall auch noch eigene Schulden am Finanzmarkt aufnehmen dürfen. All das dürfte in Deutschland, aber auch in anderen Euro-Staaten, schwer zu vermitteln sein.