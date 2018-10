Schmelzende Gletscher: Klimawandel nagt an Chinas Eisriesen

Die frostige Schönheit des Baishui zieht jedes Jahr Millionen Menschen an. Der Eisriese liegt am südöstlichen Rand des sogenannten Dritten Pols der Erde. Die Region in Zentralasien verfügt nach der Antarktis und nach Grönland über die drittgrößten Eismassen der Erde. Die Fläche ist etwa 1000 Quadratkilometer groß.