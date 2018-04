Schneesturm und Brexit: Großbritanniens Wirtschaft verzeichnet minimales Wachstum von 0,1 Prozent

LondonDie britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn überraschend kaum noch gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den ersten drei Monaten des Jahres nur noch um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt (ONS) am Freitag auf Basis vorläufiger Daten in London mitteilte. Dies ist das niedrigste Tempo seit Anfang 2012.