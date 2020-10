Schnelles Internet: Allianz und Telefonica wollen gemeinsam Glasfasernetz in Deutschland ausbauen

Der Versicherer Allianz und der spanische Telekomkonzern Telefónica steigen in den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ein. Dafür werde ein Joint-Venture gegründet, kündigten beide Unternehmen am Donnerstag an. Geplant sei, fünf Milliarden Euro in den kommenden sechs Jahren in die Hand zu nehmen.