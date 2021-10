Schuldenquote: IWF: Weltweite Verschuldung stabilisiert sich unweit von Rekordwerten

Der sprunghafte Anstieg der Verschuldung in der Coronavirus-Krise wird sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds nicht fortsetzen. Im Gegenteil: Die Schuldenquote dürfte sich relativ schnell stabilisieren, allerdings in der Nähe ihrer zuletzt erzielten Höchststände. Für die gesamte Welt prognostizierte der IWF am Mittwoch einen Wert von 97,8 Prozent im Verhältnis zur globalen Wirtschaftsleistung. Im Corona-Jahr war die Schuldenquote auf 98,6 (2019: 83,6) Prozent geklettert. 2022 bis 2026 dürften die Werte dann bei 97 Prozent oder leicht darunter liegen.