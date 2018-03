Schuldenstand in der Volksrepublik: China sieht Risiken für Finanzsystem unter Kontrolle

PekingChina ist Bedenken entgegengetreten, wonach hohe Schulden und andere Risiken im Finanzsystem zu einer Gefahr für die zweitgrößte Volkswirtschaft werden könnten. Man sei „vollkommen zuversichtlich“, solchen Risiken zuvorkommen zu können, sagte Chinas Finanzminister Xiao Jie am Mittwoch vor Journalisten am Rande des Volkskongresses in Peking.