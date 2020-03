Schwachstelle in der Chip-Architektur Weitere Sicherheitslücken in Prozessoren von Intel entdeckt

In Prozessoren von Intel sind weitere Sicherheitslücken entdeckt worden, über die Angreifer sensible Daten wie Passwörter auslesen können. Es gehe um eine ähnliche Schwachstelle in der Chip-Architektur wie bei den vor gut zwei Jahren bekanntgewordenen Angriffsszenarien „Spectre“ und „Meltdown“, sagte IT-Forscher Bogdan Botezatu von der Sicherheitsoftware-Firma Bitdefender der Deutschen Presse-Agentur. Aber die Maßnahmen gegen „Spectre“ und „Meltdown“ seien bei der neuen Sicherheitslücke wirkungslos.