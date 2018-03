SXSW: Was Manager von Bienen lernen können

Rosenberg hat eine Internetplattform geschaffen, auf der Menschen genauso zusammenkommen können wie die Bienen: In Echtzeit können sie dort in Chats diskutieren oder Prognosen abgeben. Die dahinter liegende Software erstellt daraus ein Stimmungsbild, das ein wenig aussieht, als würde bei einer Partie Eishockey jeder einzelne mit einem Magneten an dem metallischen Puck zerren. In die eine oder andere Richtung - so lange bis eine gemeinsame Lösung steht.