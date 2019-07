Schwedische Bank: Swedbank kürzt nach Geldwäsche-Skandal die Dividende

Seit den ersten Berichten über eine mutmaßliche Verwicklung in den Geldwäsche-Skandal der Danske Bank im Februar hat die Swedbank ihre Vorstandschefin, ihren Aufsichtsratschef und ein Drittel ihres Börsenwerts verloren. Nach einem frühren Medienbericht soll das schwedische Institut zwischen 2010 und 2016 über seine estnische Filiale bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr an verdächtigen Zahlungen abgewickelt haben. In Schweden, den USA und im Baltikum laufen Ermittlungen gegen das Geldhaus.