Schweiz: Börsenkonzern Six schaut sich nach weiteren Übernahmezielen um

Im laufenden Jahr könne die Six erstmals den Gewinnbeitrag von BME für ein ganzes Geschäftsjahr verbuchen. „Aber unter dem Strich rechnen wir für 2021 nicht mit einem derart starken Finanzergebnis, was zur Folge haben wird, dass der Gewinn 2021 voraussichtlich nicht mehr in der Größenordnung von 2020 ausfallen wird“, sagte Schmucki und erteilte einem erneuten Verkauf eines großen Wordline-Pakets eine Absage.