Schweiz: Keine Fusion mit der Credit Suisse: UBS- Weber dementiert Spekulationen erneut

Europäische Banken versuchen, in ihren Heimatmärkten an Größe zu gewinnen, bevor die lang erwartete grenzüberschreitende Konsolidierung einsetzt. Deals in Spanien und Italien haben Spekulationen über größere Transaktionen wieder aufleben lassen. In der Schweiz hat Weber die Machbarkeit einer Mega-Fusion mit der Credit Suisse im Rahmen von regelmäßigen Überlegungen über zukünftige strategische Optionen untersucht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen im September gegenüber Bloomberg berichtet hatten.