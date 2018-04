Schweiz: Wieso die Zürcher zum Sommerbeginn einen Schneemann explodieren lassen

Die meteorologische Aussagekraft des Sechseläutens hält sich in Grenzen. Doch das Ritual lässt tief in die schweizerische Volksseele blicken: Mitten in Zürich treffen Tradition und Moderne aufeinander. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Also kämpfe ich mich durch die Zuschauermassen zum Sechseläutenplatz, wo der Schneemann namens Böögg auf seine Verbrennung wartet. Sie ist der Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten.