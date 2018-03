Schweizer Bank: Credit Suisse belohnt petzende Mitarbeiter mit Bonus

Wegen fehlerhaften Verhaltens der Mitarbeiter war die Credit Suisse in der jüngsten Vergangenheit des Öfteren in die Negativschlagzeilen geraten. Erst vor wenigen Tagen musste die Schweizer Großbank laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in Hongkong fünf Millionen Dollar zahlen, weil die dortigen Behörden festgestellt hatten, dass einige der Beschäftigten über 14 Jahre lang gegen Bestimmungen verstoßen hatten.