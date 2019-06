Schweizer Bank: Credit Suisse muss bei US-Stresstest nachsitzen

Washington / ZürichRückschlag für die Credit Suisse: Die Schweizer Großbank hat den US-Stresstest nur mit Auflagen bestanden - als einzige von 18 geprüften, in dem Land aktiven in- und ausländischen Instituten. Die US-Notenbank Federal Reserve bemängelte gemäß dem in der Nacht auf Freitag veröffentlichten Zeugnis den Prozess der Kapitalplanung. Die Credit Suisse kündigte an, die Mängel bis zu Fristsetzung im Oktober beheben zu wollen. Im frühen Handel gaben die Credit-Suisse-Aktien um bis zu einem Prozent nach.