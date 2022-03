Schweizer Bank: Credit Suisse stellt Russland-Geschäft auf den Prüfstand

Die Schweizer Großbank Credit Suisse stellt ihr Russland-Geschäft auf den Prüfstand. „Wie jeder andere auch, prüfen wir die Situation“, sagte Konzernchef Thomas Gottstein am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung. „Es ist eine sehr ernste Situation, und wir werden in den nächsten Monaten sehen müssen, was dies alles für unsere Operation in Russland bedeutet. Ich habe diesbezüglich noch keine Entscheidungen getroffen.“ Vergangene Woche hatte die Bank das Kreditengagement in dem Land per Ende 2021 auf überschaubare netto 848 Millionen Franken beziffert. Bis Ende Februar sei dieser Wert markant verringert worden, wie Gottstein erklärte.